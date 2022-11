OVHcloud, qui vient d’obtenir une ligne de crédit de 200 M€ de la B.E.I pour son développement, est aussi distingué par IDC qui l’inclut dans sa liste des acteurs majeurs, dans son dernier rapport du marché mondial de l’IaaS dans le cloud public. OVH n’approche pas encore la zone des leaders, où Google a rejoint AWS et Microsoft, mais il enregistre une belle progression depuis le précédent rapport en 2020, où il figurait dans la catégorie des prétendants.

Seul groupe européen dans la catégorie des acteurs majeurs, OVH côtoie désormais Oracle, IBM, Alibaba, Huawei et Tencent. Il se paie même le luxe de dépasser IBM sur l’axe de la stratégie et Tencent sur celui des capacités. Sa part de marché, matérialisée par la taille du point, est en revanche sans commune mesure avec celle d’IBM et plus encore d’Alibaba. Pour rappel les conditions pour figurer au classement sont de proposer un service IaaS depuis plus de deux ans, avoir généré plus de 100 millions de dollars de CA sur ce segment cloud en 2021 et opérer dans les 3 régions (Amériques, EMEA et Asia/Pacific).

Le rapport salue chez OVH sa politique de prix « attractive et transparente ». Selon IDC la diversification de son offre de services « contribue à en faire un interlocuteur unique pour les entreprises qui sont encore au début de leur transformation vers le cloud public, car elles peuvent commencer cette transition avec OVHcloud en utilisant d’anciens modèles de déploiement, puis conserver la même relation commerciale si et quand elles décident de migrer ces workloads. »

Son statut de grand groupe européen le met aussi en bonne position sur les enjeux du cloud souverain et de la localisation des données. Le groupe qui dispose désormais de 33 centres de données, principalement en Europe et en Amérique du Nord, commence aussi à renforcer son ancrage en Asie, une internationalisation qui a du conforter sa reconnaissance comme acteur majeur.

Toutefois, le manque de notoriété hors d’Europe est un des challenges qu’OVH devra relever. Plus important, IDC considère que « si OVHcloud couvre l’essentiel et plus en matière de services IaaS, l’opérateur est encore à la traine lorsque l’on monte sur la pile logicielle ». Certes OVH cherche à compenser par des partenariats ou des acquisitions (notamment ForePaaS pour l’analytique et OpenIO pour le stockage objet). Mais « les clients accordent une grande importance aux services de plate-forme natifs pour de nombreuses charges de travail », insiste le cabinet d’études.

« Cette reconnaissance nous encourage à poursuivre et accélérer nos efforts dans le domaine du PaaS pour mieux répondre aux attentes de nos clients tout en maintenant notre positionnement à l’avant-garde d’un cloud de confiance, mais aussi comme pionnier d’un cloud durable », a réagi dans un communiqué Michel Paulin, Directeur Général d’OVHcloud.