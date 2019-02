Orange et NTT vont collaborer étroitement. Les deux opérateurs ont signé un contrat-cadre de R&D stratégique courant jusqu’en 2022 pour mettre en commun les résultats de leurs recherches couvrant plusieurs domaines clés, tels que la 5G, la transformation des réseaux, l’Intelligence artificielle, l’Internet des objets (IoT), la cybersécurité, les services cloud, la ville intelligente, ainsi que le sport, le tourisme et la culture.

Dans un communiqué commun, les deux entreprises expliquent qu’elles sont « convaincues qu’une meilleure harmonisation et coopération sur les différents aspects de la R&D permettront d’accélérer la transformation numérique et réseau, de favoriser les innovations et de développer de nouveaux produits et services dont pourront bénéficier les acteurs de la région Asie Pacifique couverte par NTT et de la zone géographique incomparable couverte par Orange, en Europe et en Afrique ».

Le contrat, dont la portée pourra être étendue ultérieurement afin de couvrir d’autres domaines, définit précisément les sujets qui entrent dans le cadre de la coopération. Sur le plan technologique et les réseaux les deux opérateurs vont travailler sur la 5G, LoRa, le SDN, la virtualisation des fonctions réseau, la gestion des actifs logiciels, des identités et des accès, et sur les écosystèmes ouverts (OCP, TIP, OPNFV, OpenStack, Open Air Interface, ORAN).

En matière d’IoT, les partenaires vont plus précisément se pencher sur les véhicules connectés, les drones pilotés via le réseau mobile, le machine-to-machine et l’automatisation des smart cities.

Du côté de l’IA seront pris en compte les cas d’usages dans les télécoms et l’assistant vocal Djingo d’Orange.

La coopération s’étendra également au tourisme, à la responsabilité sociale des entreprises, à la santé, l’éducation, les appareils connectés, la réalité augmentée et virtuelle, les paiements et la finance, la facturation opérateur, sans oublier l’expérience client. Un très vaste programme comme on le voit.

« L’Europe entame son propre périple vers la 5G ; la signature de ce contrat avec NTT revêt donc une importance particulière. Les deux parties ont, l’une comme l’autre, la volonté de favoriser l’apprentissage continu et les échanges culturels, des outils qui, selon moi, sont essentiels pour répondre aux problématiques mondiales actuelles », explique dans le communiqué le PDG d’Orange, Stéphane Richard. « La mise en commun de nos résultats de recherche nous permettra d’identifier et de mettre au point des services de meilleure qualité pour nos clients dans nos régions respectives et de soutenir le développement de nos clients multinationaux à l’échelle internationale. »