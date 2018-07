A la suite d’une mise en concurrence par Abry Partners pour la cession du capital de Basefarm, Orange annonce la signature du contrat d’acquisition par sa filiale Orange Business Services, portant sur 100% du capital pour une valeur d’entreprise de 350 millions d’euros.

Le Norvégien Basefarm est un acteur de premier plan dans le domaine des infrastructures, des services cloud, de la gestion des applications critiques et de l’analyse des données en Europe. Avec un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros en 2017 et 550 salariés, la société a enregistré une très forte croissance de son chiffre d’affaires depuis 2015. Spécialiste du cloud, de l’intelligence artificielle et du big data, Basefarm opère dans différents pays européens (Norvège, Suède, Pays-Bas, Autriche et Allemagne).

Tout comme l’achat récent de Business & Decision, l’acquisition de Basefarm constitue une étape importante dans la stratégie de développement d’Orange Business Services. Revendiquant 1.600 experts cloud, la filiale de l’opérateur historique croit d’environ 15 à 20 % par an sur le marché du cloud computing à l’échelle mondiale. Avec Basefarm, elle complète son offre en se dotant d’expertises et de technologies de pointe en matière de gestion des données, de management des applications critiques, de big data et de services multi-cloud. Elle se renforce par ailleurs sur le marché européen.

« Dans un contexte de marché cloud en forte consolidation, nous nous félicitons de l’acquisition de Basefarm qui nous permet d’accélérer notre développement international et surtout d’étendre nos services de big data et de gestion des applications critiques. Au-delà de la fourniture d’infrastructures de cloud public ou privé, c’est en effet notre capacité à proposer des services enrichis et automatisés, partout dans le monde, qui nous permettra d’accompagner les entreprises dans leurs enjeux en matière de cloud, de big data et d’intelligence artificielle », commente dans un communiqué Helmut Reisinger directeur général d’Orange Business Services.

L’opération pourrait intervenir au cours du troisième trimestre de cette année.