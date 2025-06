Oracle a publié ses résultats du quatrième trimestre fiscal 2025, clos fin mai, qui ont dépassé ses prévisions et les attentes de Wall Street, la société faisant état d’une demande « quasi insatiable » pour ses capacités en services cloud.

Le chiffre d’affaires au T4 a progressé de 11 % en glissement annuel pour atteindre 15,9 Md$. Le bénéfice net a atteint 3,4 Md$ contre 3,1 Md$ un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action s’établit à 1,70$. Les analystes tablaient sur 1,64$ et un chiffre d’affaires de 15 ,59 Md$.

Les revenus des services cloud et du support de licences ont progressé de 14 % pour atteindre 11,7 Md$. Les revenus des licences cloud et sur site ont progressé de 8 % à taux de change constant, pour atteindre 2 Md$.

Sur l’ensemble de l’exercice 2025, Oracle a enregistré un chiffre d’affaires de 57,4 Md$ en hausse de 8% en US$ et de 9% à taux de change constant. Son bénéfice net s’est établi à 12,44 Md$, soit 19% de plus qu’un an plus tôt en US$ et 20% en taux de change constant.

Les revenus des services cloud et du support de licences ont progressé de 12 % pour atteindre 44 Md$. Les revenus des licences cloud et sur site ont progressé de 3 % à taux de change constant, pour atteindre 5,2 Md$.

Pour l’entreprise, le meilleur est encore devant elle. Lors de la conférence avec les analystes, la PDG Safra Catz a prévu que la croissance des revenus d’infrastructures cloud grimperait à 70% pour l’exercice 2026 contre 52% au cours du dernier trimestre. La société a relevé de 1 Md$ ses prévisions de revenus pour l’exercice 2026 déclarant s’attendre à un chiffre d’affaires de 67 Md$, soit une croissance d’environ 16%.

Parmi les gros contrats remportés par Oracle, la société a indiqué que le géant chinois du e-commerce Temu déplaçait son infrastructure vers le cloud d’Oracle. Sans préciser s’il s’agissait du client en question, Lary Ellison a illustré la situation actuelle en évoquant la commande d’un client exigeant « toute votre capacité, où qu’elle se trouve ». « Nous n’avions jamais reçu une telle commande auparavant », a souligné le directeur technique et fondateur d’Oracle.

Dans ce contexte, Oracle continue d’accroitre massivement ses dépenses d’investissement. Ces dernières ont dépassé 21 Md$ en 2025, contre 7 Md$ en 2024 et elles devraient dépasser 25 Md$ sur le nouvel exercice selon Safra Catz.

Ces résultats et perspectives ont été salué à Wall Street, où l’action Oracle était en hausse de plus de 13% jeudi en séance.