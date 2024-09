Porté par la montée en puissance de ses services cloud, Oracle a bien débuté son exercice 2025. Pour son premier trimestre fiscal clos fin août, le groupe a publié un chiffre d’affaires de 13,3 milliards de dollars, en hausse de 7% sur un an et dépassant les prévisions de 13,23 milliards de dollars des analystes. Le bénéfice d’exploitation a progressé de 13% à 5,9 milliards de dollars et le bénéfice net de 22% à 2,9 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 1,39 dollar, en hausse de 17% sur un an. Il dépasse de 7 cents les attentes de Wall Street.

« À mesure que les services cloud sont devenus la plus grande activité d’Oracle, la croissance de notre bénéfice d’exploitation et de notre bénéfice par action s’est accélérée », s’est félicitée Safra Catz, PDG d’Oracle, dans un communiqué.

Dans le détail, les revenus provenant des services cloud et du support de licence ont augmenté de 10% d’une année sur l’autre à 10,5 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires généré par les licences cloud et les licences sur site est en hausse de 7% à 870 millions de dollars.

Stimulé par la demande croissante de la part des entreprises déployant l’intelligence artificielle, les revenus du cloud (IaaS et Saas) ont progressé de 21% à 5,6 milliards de dollars. Les revenus d’Oracle Cloud Infrastructure (OCI) ont bondi de 45% à 2,2 milliards de dollars, une croissance supérieure aux 42% enregistrés au précédent trimestre.

En marge des résultats, Oracle a annoncé un important accord MultiCloud avec AWS, permettant aux clients AWS d’accéder à Oracle Autonomous Database et Oracle Exadata Database Service, à partir de décembre 2024. Il est sur le modèle de ceux déjà noués avec Microsoft Azure et Google Cloud.

« Bientôt, les clients pourront utiliser la dernière technologie de base de données Oracle depuis le cloud de chaque Hyperscaler », a déclaré le président et directeur technique d’Oracle Larry Ellison. À la fin août, 7 régions Oracle Cloud étaient en service chez Microsoft et 4 chez Google. 24 et 14 autres sont respectivement en construction.