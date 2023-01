La popularité croissante des outils d’intelligence artificielle d’OpenAi, dont son désormais célèbre chatbot ChatGPT, pourrait porter sa valorisation à des sommets. Le Wall Street Journal rapporte que l’entreprise est en pourparlers avec des fonds d’investissement pour une cession d’actions qui, d’après des sources proches du dossier, pourrait valoriser l’entreprise 29 Md$. Thrive Capital et Founders Fund seraient prêts à racheter des actions existantes pour un montant d’au moins 300 M$. Une opération similaire en 2021 avait déjà valorisé OpenAI 14 Md$. Cette nouvelle opération ferait d’OpenAi, l’une des cinq startups étasuniennes les mieux valorisées, très loin toutefois derrière SpaceX dont la valorisation culmine à 137 Md$ après un nouveau tour de table début 2023.

Fondée en 2015 par Elon Musk et Sam Altman, son actuel CEO, OpenAi a d’abord pris la forme d’un laboratoire de recherche avec un statut d’association à but non lucratif, avant d’évoluer en 2019 en entreprise à « but lucratif plafonné ». Ses fondateurs se sont engagés à investir un budget d’un milliard de dollars, tout comme Microsoft en 2019, en échange d’un partenariat privilégié. Cherchant à créer un « intelligence artificielle générale », OpenAI a sorti la seconde version de son modèle de langage GPT-2 en 2019 puis GPT-3 l’année suivante. Le générateur d’images DALL-E est dérivé de cette dernière tandis que ChatGPT est dérivé du modèle GPT-3.5, lancé en novembre 2022.

Avec la vente de ses outils, OpenAI espère atteindre un chiffre d’affaires de 200 M$ en 2023 et de 1 Md$ l’année suivante, avait rapporté Reuters en décembre dernier. A voir si cette croissance explosive se concrétisera et justifiera durablement cette valorisation élevée, surtout dans une période où les sociétés technologiques sont poussées à privilégier la rentabilité. Il n’en reste pas moins qu’OpenAI, dont Microsoft vient d’annoncer l’intégration de la technologie ChatGPT dans son moteur de recherche Bing, semble bien parti pour jouer les vedettes du secteur technologique en 2023.