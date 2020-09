Dirigeant-fondateur du grossiste Exclusive Networks, Olivier Breittmayer vient d’annoncer sa démission avec effet immédiat. Il passe la main à Jesper Trolle, qui occupait jusqu’à présent le poste de président d’Arrow ECS Amériques, nous apprend Channel Partner Insight, à qui Olivier Breittmayer a réservé l’exclusivité de cette annonce.

Olivier Breittmayer a expliqué qu’il avait l’intention de se libérer du temps pour investir dans d’autres activités en tant qu’actionnaire non exécutif, mais aussi pour participer à des courses de voitures anciennes, sa passion. Il deviendra un membre non exécutif du conseil d’administration d’Exclusive Networks et conservera ses parts dans l’entreprise.

La transition à la tête d’Exclusive Networks a été gérée en concertation avec le principal actionnaire du groupe, le fonds Permira. Dès février dernier, Olivier Breittmayer s’est mis en quête de son successeur. Il explique que de nombreux candidats ont été approchés, mais que Jesper Trolle était le meilleur choix pour le poste. Ses 28 années dans la distribution IT, son expérience internationale, sa compréhension des fusions et acquisitions et de la dimension financière du métier de grossiste ont emporté l’adhésion.

Jesper Trolle a d’abord exercé le métier de revendeur avant de passer à celui de grossiste. En 2001, il créé sa société. Il se fait racheter par un concurrent qui lui-même est avalé par Arrow en 2005. Il y restera jusqu’à aujourd’hui. Avant de devenir président des opérations d’Arrow ECS Amériques, il a occupé divers postes, notamment celui de vice-président Europe centrale et orientale et celui de vice-président Europe du Nord-Ouest. Il est prévu qu’il déménage rapidement de Denver (USA) à Paris, où se trouve toujours le siège d’Exclusive Networks

Olivier Breittmayer aura passé 17 ans à la tête du grossiste spécialisé en équipements réseaux et sécurité. Durant ce laps de temps, il aura orchestré plus de 20 acquisitions faisant passer l’entreprise du statut de grossiste spécialisé franco-français à celui de distributeur international de premier plan avec 3000 collaborateurs répartis dans 50 pays à travers le monde réalisant plus de 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires.