NXO, partenaire de proximité dans la conception et l’infogérance d’infrastructures sécurisées et de cloud souverain, accompagne la ville de Villefranche-sur-Saône dans un projet de modernisation IT de la Maison Vermorel.

Confiée en 2007 à la ville de Villefranche-sur-Saône par les héritiers, la Maison Vermorel retrouve son élégance grâce à une réhabilitation d’envergure terminée en 2024. En imaginant des usages en adéquation avec ce bâtiment remarquable, autour de trois pôles, culinaire, culturel et économique, la ville de Villefranche a souhaité préserver et valoriser ce patrimoine exceptionnel, pour le transmettre aux générations futures et l’ouvrir à nouveau au public. https://www.maisonvermorel.fr

Dans ce contexte, le volet IT a été un pan important et a dû intégrer les nombreuses contraintes liées au bâtiment classé aux Monuments historiques. NXO a été sélectionné pour participer à la réflexion et à la mise en œuvre du projet qui consistait à concilier patrimoine historique et innovation digitale. Pour cela, différents ateliers menés en concertation avec la DSI, la direction culturelle et du bâtiment ont été réalisés afin de cadrer les attentes, proposer des solutions adaptées et lancer les opérations.

Ainsi, la Maison Vermorel a pu bénéficier de l’accompagnement des équipes de NXO pour faire évoluer son infrastructure IT et refondre ses réseaux LAN et WiFi. Au niveau technologique, les solutions CISCO MERAKI et ISE ont été sélectionnées. Le choix du WiFi s’explique notamment par l’architecture des lieux et la contrainte de ne pas les dénaturer avec des passages de câbles. De plus, un travail de fond a été réalisé pour masquer au mieux les bornes WiFi dans tous les espaces.

Fort de ces éléments, des bénéfices concrets ont été mesurés : connectivité de pointe, attractivité des lieux, disponibilité de nouveaux usages numériques… Ce projet illustre comment une collectivité peut s’appuyer sur un partenaire de confiance pour faire d’un lieu culturel un espace connecté, moderne et ouvert à tous.

« L’approche collaborative et itérative menée avec les équipes de NXO et les autres intervenants nous a permis de mener à bien notre projet. Il s’agit d’une réussite collective et nous pouvons désormais nous appuyer sur une solution technique répondant parfaitement à nos usages et attentes spécifiques. »