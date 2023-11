La folle ascension de Nvidia s’est poursuivie au troisième trimestre avec un chiffre d’affaires de 18,12 Md$ en hausse de 206% sur un an et un bénéfice net de 9,2 Md$ qui s’envole de 1259%. Des résultats qui surpassent largement les prévisions de Nvidia tout comme les attentes des analystes. L’avance de ses systèmes et accélérateurs d’IA, leur rareté et le manque d’alternatives sur le marché permet à l’entreprise d’être à ce stade le partenaire indispensable des hyperscalers et principal bénéficiaire de l’essor de l’intelligence artificielle.

« Notre forte croissance reflète la transition de la vaste plateforme industrielle du calcul généraliste vers le calcul accéléré et l’IA générative », a déclaré le PDG de Nvidia Jensen Huang. « Les GPU, les processeurs, les réseaux, les services de fonderie d’IA et les logiciels NVIDIA AI Enterprise sont tous des moteurs de croissance à plein régime. L’ère de l’IA générative décolle ».

La conséquence aussi est que son activité de centres de données enfle de manière démesurée. Ses revenus enregistrent une progression de 279% sur un an pour s’établir à 14,51 Md$. L’activité représente désormais 80% des revenus du groupe alors qu’elle était inférieure au segment Jeux et pesait 40% il y a seulement trois ans.

Toutes les autres activités restent pourtant en croissance. Le segment jeux rebondit très fortement (2,8 Md$, +81%) tout comme celui de la visualisation professionnelle (416 M$, +108%). Le segment automobile enregistre une progression de 4% à 261 M$.

Pour le trimestre en cours, Nvidia vise 20 Md$ de revenus, plus que les attentes des analystes qui anticipent 17,9 md$. Certes Nvidia s’attend à ce que les ventes à la Chine et aux autres pays touchés par les nouvelles restrictions américaines, qui représentent environ un quart de l’activité globale, continuent de souffrir. Mais le groupe se déclare confiant que cette baisse sera plus que compensée par une forte croissance dans d’autres régions.