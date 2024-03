Nutanix confirme son acquisition d’une partie des actifs de D2iQ. En difficulté financière, la startup spécialisée dans la gestion des containers avait annoncé en décembre dernier leur cession au profit des créanciers. Fondée en 2013 sous le nom de Mesosphere, elle avait levé 250 millions de dollars depuis sa création. Malgré ses succès initiaux, la société avait été rattrapée par la concurrence et avait essayé sans succès de se vendre à Google en 2020.

Pour un montant non divulgué, Nutanix reprend une partie des équipes et la plateforme de gestion Kubernetes (DKP). A cette occasion, l’éditeur annonce la disponibilité de la dernière mise à jour D2iQ Kubernetes Platform 2.7, déjà supportée sur son hyperviseur AHV. Cette dernière apporte des améliorations en matière de dépannage, de gestion automatisée des ressources et de multi-location. Elle vise ainsi à donner aux équipes Kubernetes et aux fournisseurs de services gérés (MSP) une visibilité globale et une efficacité opérationnelle accrue, tout en permettant aux équipes DevOps de mieux visualiser et gérer les clusters.

« DKP 2.7 incarne la vision de Nutanix consistant à faciliter la gestion grâce à une automatisation de pointe au sein d’une infrastructure intelligente, complète et prête pour la production, qui libère l’innovation », commente l’entreprise sur son blog. « L’ajout de DKP à la famille de produits Nutanix signifie que Nutanix sera plus bien équipé que jamais pour remplir sa mission consistant à satisfaire les clients avec une plate-forme multi-cloud ouverte et hybride avec des services de données riches pour exécuter des applications modernes et leurs données, n’importe où. »

D’autres intégrations aux solutions Nutanix sont prévues mais DKP restera aussi disponible en tant que produit autonome et ouvert sur une variété d’infrastructures hybrides et multiclouds.