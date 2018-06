Nutanix annonce la nomination de Christian Chichkine au poste de Senior Manager Advisory Services, un poste nouvellement créé. Dans le cadre de ses responsabilités, Christian Chichkine aura pour mission de supporter les équipes de vente pour le développement de l’activité Professional & Advisory Services de Nutanix pour la région EMEA.

Avec un parcours de plus de 15 années dans l’intégration chez Spie.Com, Orange Business Services, Unisys ou dernièrement DXC, Christian Chichkine a un profil spécialisé dans la transformation des infrastructures et de l’environnement de travail utilisateur, en privilégiant une approche très axée sur les cas d’usages métiers et non les fonctionnalités techniques. Chez DXC, il avait en charge le business development sur la transformation digitale pour l’Europe du sud au sein de la practice dédiée à ServiceNow.

Christian Chichkine est basé en France mais reporte à David Elefante, Global Director, Advisory Services aux Etats-Unis.