Malgré une situation qui s’est améliorée au niveau de sa chaine d’approvisionnement, HP est rattrapé par les pressions macroéconomiques et voit ses revenus chuter pour la première fois depuis 2020. Pour son 3e trimestre fiscal clos le 31 juillet, le groupe enregistre un chiffre d’affaires de 14,6 Mds $ en baisse de 4,1% en glissement annuel et sous les estimations des analystes qui attendaient 15,6 Md$. Une baisse qui affecte ses deux grandes activités, les ordinateurs personnels et l’impression.

Le chiffre d’affaires des ordinateurs personnels s’établit à 10 Mds $ en recul d’une année sur l’autre de 3%, avec une marge opérationnelle de 6,9%. Les revenus des ventes grand public ont reculé de 20%, ceux des ventes aux entreprises ont progressé de 12%. Les livraisons ont plongé de 25%, les notebooks affichant une baisse de 32%, les desktops enregistrant une petite hausse de 1%.

Le chiffre d’affaires des systèmes d’impression a atteint 4,8 milliards de dollars, en baisse de 6% d’une année sur l’autre, avec une marge d’exploitation de 19,9%. Les revenus des ventes grand public ont progressé de 1%, ceux des ventes aux entreprises ont reculé de 3%. Le chiffre d’affaires des fournitures est en baisse de 9%. Les livraisons ont baissé de 3%, avec un recul de 3% pour le grand public et 15% pour les entreprises.

« La vigueur de nos activités commerciales, en particulier dans l’entreprise, nous a aidés à compenser partiellement la baisse de la demande des consommateurs », a commenté Enrique Lores, le PDG de HP. « Néanmoins, le fait que nous restions limités par l’offre ne nous a pas permis de rééquilibrer complètement. »

Le bénéfice net s’établit à 1,1 Mds $ contre 1,2 Mds $ un an plus tôt, soit un bénéfice ajusté par action de 1,04$, dans la fourchette des attentes des analystes. En revanche pour le trimestre en cours HP s’attend un BPA ajusté dans une fourchette allant de 79 à 89 cents, contre 1,05$ prévu. Les groupe a revu aussi à la baisse des prévisions annuelle avec un BPA ajusté attendu entre 3,46 et 3,56$ contre 4,24 à 4,38$ précédemment.

« Nous prenons des mesures claires pour atténuer les vents contraires du marché à court terme et renforcer davantage nos activités pour l’avenir. Je suis confiant dans notre capacité à exécuter nos priorités pour stimuler la croissance durable à long terme et la création de valeur », a déclaré Enrique Lores.

Sur la même période, le concurrent Dell a bien mieux résisté en maintenant une croissance de 9% à la fois sur son activité globale et sur son activité PC. Mais il s’attend également à une chute de son chiffre d’affaires (-8%) pour le trimestre en cours.