Présente à la CloudWeek Paris 2025, NumSpot affiche ses ambitions de développement via un réseau de partenaires. Servane Augier, directrice des affaires publiques, détaille pour ChannelNews la stratégie channel de cette plateforme cloud souveraine portée par quatre actionnaires français de premier plan.

Un positionnement différenciant face aux hyperscalers américains

NumSpot capitalise sur un constat partagé par ses quatre fondateurs – Banque des Territoires, DocaPost, Dassault Systèmes (via 3DS Outscale) et Bouygues Telecom : « il y a une domination sur le marché des GAFAM, et […] un manque de choix pour les entreprises et administrations de solutions et de services qui leur permettent d’aller facilement vers des solutions de cloud souverain« , explique Servane Augier.

Cette différenciation repose sur trois piliers : protection contre les réquisitions américaines (Cloud Act, FISA 702), maintien des données sur le territoire français y compris lors des traitements, et architecture open source garantissant la réversibilité.

Des opportunités business dans les secteurs régulés

Pour les partenaires, NumSpot cible spécifiquement les verticales à données sensibles : secteur public, santé, finance (banques/assurances) et opérateurs d’importance vitale (OIV). Ces secteurs, soumis aux réglementations DORA et NIS2, représentent un marché en forte demande de solutions souveraines certifiées.

« On a l’ambition d’adresser essentiellement les verticales dans lesquelles il y a des données sensibles […] Toutes ces entités qui sont soumises aussi à des cadres réglementaires qui leur imposent d’être très vigilants, de garantir la résilience de leur système d’information« , précise la directrice des affaires publiques.

Un écosystème de services en développement

La plateforme NumSpot propose une approche multi-niveaux intéressante pour les intégrateurs. Au niveau Infrastructure (IaaS), elle s’appuie sur Outscale pour offrir calcul, stockage et capacités IA via des GPU. Les services Platform (PaaS) incluent des offres managées OpenShift, Kubernetes et PostgreSQL.

Une marketplace est en préparation pour faciliter l’accès aux solutions SaaS, avec un objectif fort : « être un facilitateur pour la qualification SecNumCloud des éditeurs de SaaS« , une opportunité pour les partenaires travaillant avec des éditeurs français.

Stratégie channel active et sélective

Avec 80 collaborateurs dont un tiers en commercial, NumSpot mise résolument sur l’indirect. « Il y a très peu de clients qui adressent un projet de move to cloud sans passer par un partenaire intégrateur« , constate Servane Augier.

L’entreprise structure son approche avec un responsable channel dédié qui déploie un « plan de formation et d’accompagnement avec un plan de partenariat […] pour avoir des partenaires qui sont vraiment bien choisis et surtout qui sont en capacité de partager nos valeurs« .

Opportunités ouvertes pour les intégrateurs

« On a été très vite contacté par beaucoup d’intégrateurs qui sont bien conscients que leurs clients leur demandent aujourd’hui des alternatives souveraines« , révèle Servane Augier. La société recherche des partenaires généralistes, locaux ou spécialisés par métier, prêts à accompagner la transformation cloud souveraine de leurs clients.

Pour les intégrateurs positionnés sur les secteurs régulés, NumSpot représente une opportunité de différenciation face aux offres hyperscalers traditionnelles, avec un argumentaire de souveraineté étayé par des certifications reconnues (SecNumCloud, HDS, ISO 27001).

Retrouvez ci-dessous l’interview vidéo de Servane Augier en direct de la CloudWeek Paris 2025