L’association professionnelle Numeum, née de la fusion entre le Syntec numérique et Tech in France, a tenu la semaine dernière son Assemblée Générale. A cette occasion, elle a renouvelé partiellement son Conseil d’administration (un tiers des membres de chaque collège est renouvelé chaque année) avec la nomination de 12 administrateurs.

Dans le collège des éditeurs ont été élus Orlando Appell (SAP France), Anne-Sophie Bouy (Cegedim), Frédéric Dufaux (Docaposte), Stanislas De Remur (Oodrive), Maÿlis Staub (Pocket Result), Thibault de Tersant (Dassault Systèmes).

Dans le collège des ESN/ICT, les élus sont Hélène Bringer (Eviden), Isabelle Donato Lamaison (Inetum), Mehdi Houas (Talan), Frédéric Sebag (Open), Laurent Sicart (Orange Business Services), Grégory Wintrebert (Sopra Steria).

Les mouvements se résument à une entrée, celle d’Isabelle Donato Lamaison et trois sorties, celles d’Armony Altinier (Koena), Jean Paul Alibert (T-Systems), et Christophe Négrier (Oracle). Tous les autres membres ont été réélus.

Lors de la soirée qui a suivi l’Assemblée Générale, Véronique Torner, nommée présidente de Numeum il y a tout juste un an, a évoqué une première année de mandat placée sous le signe des régions, des compétences et du numérique responsable. En cette période dominée par l’actualité sportive, elle a appelé les 2.500 adhérents de l’association (qui représentent 85 % du chiffre d’affaires du secteur en France) à jouer collectif pour former l’équipe de France du Numérique.

« L’avenir et la réussite de notre secteur passe par un travail de co-construction entre tous les acteurs pour faire de notre pays une grande nation de l’innovation et du Numérique », a-t-elle déclarée.