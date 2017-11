En France 22 acquisitions ont été réalisées dans le secteur numérique a comptabilisé eCap Partner. Si l’on délaisse certains secteurs tels que la publicité, le marketing, les drones et l’hôtellerie pour s’en tenir aux éditeurs, ESN et opérateurs/hébergeurs, on arrive à 9 opérations. Apple a ainsi acquis Regaind, une start-up spécialisée dans l’analyse de photos. L’ESN Néo-Soft à quant à elle mis la main sur ProxIT (gestion et évolution des infrastructures techniques et support aux utilisateurs) et sur AFG (mise en oeuvre et pilotage des plateformes numériques). L’éditeur Ventiv (gestion des risques) a de son côté acquis Webrisk (cybersécurité). On note également les rachats de Youlink Pro (réseau privé professionnel) par Jamespot (réseau social d’entreprise), d’Insitaction (commerce connecté) par Altavia (communication commerciale dédiée au retail), de Planet-Work (hébergement) par l’opérateur Serveurcom, de Web Transition (cabinet conseil spécialisé dans la performance commerciale des dispositifs cross canaux) par l’ESN Agap2 et, last but not least, de Qualiac (ERP pour ETI et opérateurs publics) par Cegid.