Contrôlé depuis l’année dernière par Claudius France, véhicule financier des fonds américain Silver Lake Partners et britannique AltaOne Capital, Cegid poursuit sa campagne d’acquisitions. Entamée en 2015, elle a permis à l’éditeur lyonnais de racheter le spécialiste de la gestion fiscale Altaven, l’Américain JDS Solution (gestion pour le retail) et le Canadien Technomedia (logiciels RH). C’est à présent l’éditeur d’ERP destinés aux ETI, grands comptes et organismes publics Qualiac qui tombe dans son panier. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

Basé à Aurillac (Cantal) depuis sa création en 1979, disposant de bureaux à Paris, Cournon d’Auvergne, Madrid et San Francisco, Qualiac revendique 500 clients, et 55.000 utilisateurs. En 2016 la société a enregistré un chiffre d’affaires de 18,56 millions d’euros, en croissance de 4,85% sur un an, et un bénéfice de 2,21 millions d’euros pour 157 employés. L’ajout du portefeuille des solutions de Qualiac permettra de satisfaire les besoins des clients grandes entreprises qui souhaitent étendre leur partenariat avec Cegid au-delà de la paie, du Talent Management et de la fiscalité et d’accompagner par ailleurs ses clients ERP de taille intermédiaire explique dans un communiqué la société fondée par Jean-Michel Aulas. « La solidité et qualité du portefeuille produits, l’écosystème de partenaires, la forte réputation chez ses clients et la richesse de ses collaborateurs font de Qualiac un formidable atout et ouvrent pour Cegid des perspectives de croissance supplémentaires », précise dans le document le directeur général de Cegid, Pascal Houillon.

Placé directement sous l’autorité de ce dernier, Jean-Paul Estival continuera à diriger Qualiac, épaulé par son équipe de direction actuelle. Dans un premier temps, l’éditeur auvergnat continuera à distribuer ses produits sous sa marque. Une « nouvelle étape de convergence » sera réalisée dans un second temps en regroupant sous la marque « Cegid » l’ensemble des solutions ERP des deux éditeurs.

En mai dernier, Cegid avait laissé entendre qu’il adopterait le statut d’entreprise européenne, un statut régit par le droit européen qui facilite le transfert du siège social dans un autre Etat membre de l’Union, un transfert aux Pays-Bas avait été annoncé dans la foulée. Ce transfert n’aura semble-t-il finalement pas lieu. On notera à ce sujet que la nouvelle acquisition de l’éditeur détient le label « Origine France Garantie ».