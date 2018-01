Le groupe Noveane, cabinet de conseil en transformation numérique, annonce pour son exercice 2017 un chiffre d’affaires de 15.6 millions d’euros, en ligne avec les objectifs fixés.

À ce jour, le groupe Noveane s’articule autour de trois structures complémentaires (Aerial, ISPA Consulting et ISPA Solutions) et offre un guichet unique indispensable pour le pilotage et à la mise en œuvre de projets de transformation digitale.

En 2018, le groupe va accroitre ses investissements et poursuivre ses actions de recrutements en 2018 pour intégrer de nouveaux experts.

« Cette nette évolution de nos résultats est une excellente nouvelle pour notre groupe et met en perspective notre approche unique. Nous avons réussi à donner un sens à nos différentes acquisitions et mis en place un groupe composé d’experts complémentaires qui travaillent de concert pour piloter de bout en bout les projets de transformation digitale de nos clients », explique dans un communiqué le président du groupe Thomas Chauchard.