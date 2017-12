Ispa solutions, membre du groupe Noveane, renforce son partenariat avec l’éditeur ServiceNow et lance une offre conjointe avec le cabinet Aerial (également membre de Noveane) pour accompagner les entreprises dans leur mise en conformité avec le RGPD (règlement général sur la protection des données) qui deviendra une obligation à compter du 25 mai 2018.

Basée sur l’application GRC de ServiceNow, cette offre est destinée à guider les entreprises dans une démarche structurée afin de respecter les exigences du RGPD (règlement UE 2016/679). « Avec diverses missions de même nature menées auprès de ses clients, Aerial apporte sa practice du sujet et permet à Ispa Solutions, adossés à la solution GRC de ServiceNow, de se positionner comme un partenaire de référence pour accompagner les entreprises afin qu’elles soient prêtes et au rendez-vous de l’échéance de mise en application du RGPD », commentent dans un communiqué Marion de Ferran et Nicolas Ognov du groupe Noveane.