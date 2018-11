Le groupe Noveane, cabinet de conseil dans les projets de transformation numérique, vient d’intégrer le cabinet Atexo Conseil au sein de ses marques Aerial, ISPA Consulting et ISPA Solutions. Cette nouvelle opération de croissance externe intervient près de 18 mois après avoir procédé à l’acquisition du Cabinet Aerial. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

Intervenant auprès des acteurs du secteur public, Atexo Conseil dispose d’une équipe expérimentée dans les domaines de la dématérialisation, de la « relation citoyen », du SIRH, de la gestion du patrimoine des collectivités (SIP), de la gestion des finances publiques et de la modernisation des services de l’Etat. Le cabinet propose différentes prestations à forte valeur ajoutée : conseil en stratégie et gouvernance IT, cadrage et choix de solutions, modélisation et optimisation de processus et conduite de projets. En intégrant les équipes d’Atexo Conseil, le groupe Noveane, qui réunit désormais 175 collaborateurs, projette de réaliser un chiffre d’affaires consolidé de 20 millions d’euros en 2019.

« En moins de trois ans, nous avons doublé notre chiffre d’affaires et connu une croissance exponentielle tirée par l’ensemble de nos pôles d’expertise. L’intégration d’Atexo Conseil au sein de Noveane est un signe fort de notre volonté de proposer au secteur public une offre pouvant répondre simultanément aux besoins des services centraux de l’état comme à ceux des collectivités territoriales et régionales », explique dans un communiqué le président de Noveane, Thomas Chauchard. « Intégrer la chaine globale depuis l’accompagnement à la définition de la stratégie digitale de l’état jusqu’au déploiement effectif des applications et à la conduite du changement au sein des collectivités constitue un point fort pour répondre aux préoccupations globales des administrations. Cette nouvelle expertise nous permet enfin de diversifier la base client de Noveane et d’équilibrer le poids entre les prestations de soutien aux départements « métiers » des entreprises et des organisations publiques et celles de soutien aux DSI et à la continuité de leur efficacité au service de leurs clients internes. »

