Intel s’apprêterait à réduire drastiquement les effectifs de son activité d’usines Intel Foundry. Selon le journal l’Oregon Live, la firme viserait 15% à 20% de suppressions de postes, la plupart pendant le mois de juillet. Le média a eu accès à un mémo adressé aux employés par Naga Chandrasekaran, vice-président de la production d’Intel.

« Ces mesures sont difficiles, mais essentielles pour répondre à nos défis en matière de financement et à la situation financière actuelle de l’entreprise. Elles sont douloureuses pour tous », a écrit ce dernier.

« Ces réductions d’effectifs s’appuieront sur une combinaison de modifications du portefeuille, de suppressions de niveaux et de postes, d’évaluation des compétences pour les postes restants et de décisions difficiles concernant nos investissements dans les projets », a précisé le dirigeant.

Le nombre d’emplois directement concernés n’est pas connu car Intel ne détaille pas l’effectif de sa division Foundry. L’effectif total d’Intel s’élevait à 108 900 personnes en décembre 2024. La société avait déjà supprimé 15.000 emplois en août 2024.

Cette nouvelle vague de licenciements n’est pas une surprise. Depuis son arrivée à la tête d’Intel en mars, Lip-Bu Tan, PDG de l’entreprise, a indiqué vouloir recentrer Intel sur ses activités principales et l’ingénierie. Après les résultats du premier trimestre de l’exercice 2025, marqués par une perte de 800 M$ et une stagnation du chiffre d’affaires, le PDG avait fait part de sa volonté de d’éliminer la bureaucratie et d’alléger la hiérarchie pour relancer l’innovation.

Intel s’est refusée à commenter le contenu de sa note interne mais s’est engagée à traiter les employés concernés par ces licenciements avec « soin et respect ».