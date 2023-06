Emmanuel Carjat rejoint AntemetA en tant que directeur général du spécialiste des solutions d’infrastructure et de stockage cloud.

Stéphane Blanc, le fondateur du fournisseur de cloud privés et hybrides, en demeure le président et déclare dans un communiqué qu’Emmanuel Carjat « apportera une direction solide et contribuera à la réalisation de nos objectifs de croissance ». Ce dernier aura en particulier pour mission de proposer des solutions innovantes en matière de cybersécurité.

De son côté, Emmanuel Carjat évoque avoir choisi AntemetA pour sa capacité à proposer des solutions de cloud souverain et hybride ainsi qu’une offre de services managés autour de la cyber-résilience.

Auparavant, Emmanuel Carjat a occupé le poste de directeur des opérations (COO) chez QuantHouse, société reprise en 2019 par IRESS. Il a également co-fondé Atrium Network en 2006, un spécialiste des réseaux s’adressant particulièrement au monde de la finance et revendu à TMX en 2011.