Antemeta vient de conclure son exercice fiscal 2022-2023 (au 31 mars) sur un chiffre d’affaires de 117 M€, en progression de plus de 20% par rapport aux 97 M€ de l’exercice précédent. Une croissance spectaculaire assez représentative de la période que vient de traverser l’ensemble de l’industrie IT.

« Il y a eu une volonté des clients de faire face aux conséquences du Covid en modernisant leurs infrastructures et en amorçant leur transition cloud. Une volonté qui s’est traduite par un fort accroissement de leurs dépenses IT », résume Emmanuel Carjat, qui vient de rejoindre la société en tant que directeur général.

Une accélération qui a profité à l’ensemble de ses activités, même si son métier évolue de plus en plus de la sauvegarde traditionnelle vers la cyber-résilience. « On s’efforce de faire converger les cols blancs de la cyber avec les graisseux du backup et des systèmes », plaisante Stéphane Blanc, président-fondateur d’Antemeta.