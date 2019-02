Société de services parisienne de 150 personnes spécialisée dans la gestion des données massives et l’analytique, Nodya Group vient de finaliser le rachat de sa consœur Consultake. Société de 35 personnes réalisant près de 4 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel, cette dernière est tournée vers le conseil, l’assistance à maîtrise d’ouvrage et la transformation digitale. Elle édite en outre une solution SaaS de gestion des contrats IT qui permet d’optimiser la conformité et la performance globale des engagements contractuels en matière de fourniture de services IT.

Conseillée par la banque d’affaires spécialisée en fusions-acquisitions dans le secteur de l’IT Crescendo Finance, cette opération permet donc à Nodya d’enrichir son offre et de renforcer son effectif. Pour Consultake, c’est l’opportunité de répondre à des projets plus importants et de sécuriser son développement, notamment en s’appuyant sur la couverture régionale de Nodya, qui est implantée à Lyon, Aix-en-Provence et Nantes. Ses deux dirigeants, Sylvain Chapuis et Laurent Chevet demeurent actionnaires minoritaires de Consultake et poursuivent leur route avec le groupe.

L’équipe parisienne de Nodya, jusque-là installée à Vincennes, a rejoint les locaux de Consultake à Levallois-Perret (92), qui devient le siège du groupe. Une réorganisation juridique interviendra dans un deuxième temps en vue de rendre plus lisible la nouvelle organisation. Cette opération de croissance externe était à peine achevée que Nodya en a conclu une seconde (au 1er février) avec un intégrateur parisien d’une cinquantaine de personnes spécialisé dans les solutions CRM & BI de Microsoft. Le nom de ce dernier n’a pas été dévoilé.

Avec les quelque 6 millions de revenus supplémentaires apportés par cette dernière acquisition et en tenant compte d’une croissance organique prévisionnelle de 10 à 15%, Nodya Group espère dépasser les 23 millions d’euros de chiffre d’affaires cette année, selon son président Mickael Slama, contre environ 15 M€ en 2018.