A l’occasion de la conférence annuelle Ignite ’22 de Palo Alto Networks, son PDG affirme que la société de cybersécurité est bien placée pour tirer parti d’une consolidation des produits.

« Le problème est la fragmentation du marché (…) Presque tous les clients auxquels j’ai parlé ont en moyenne 30 à 50 fournisseurs de cybersécurité », déclare Nikesh Arora. « Des milliers de sociétés de sécurité rivalisent pour développer et vendre des produits. »

Résultat : le personnel informatique est submergé par la complexité et la quantité de travail à fournir pour protéger les installations.

Nikesh Arora estime que, trop souvent, les éditeurs fournissent aux organisations des produits de sécurité qui les alertent de toutes sortes de menaces et leur laissent ensuite le soin de gérer ces alertes. Et cela, alors que de nombreuses organisations ont déjà du mal à gérer leurs centres de données et la migration de leurs données vers le cloud.

« Selon moi, au cours des dix prochaines années, 50% de l’informatique se fera dans le cloud public, ce qui nécessitera un tout nouvel ensemble de mesures de sécurité consolidé », prédit M. Arora.