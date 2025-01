Nicolas Warnier quitte Palo Alto Networks et rejoint le spécialiste des solutions SASE Cato Networks au poste de VP of Sales EMEA. Dans ses nouvelles fonctions, il sera responsable de la stratégie régionale, de la croissance des ventes, du renforcement des relations avec les clients et de l’expansion de la communauté Cato Networks.

Fort de 25 ans d’expérience dans le secteur IT, Nicolas Warnier s’est spécialisé ces 6 dernières années dans le domaine du SASE (Secure Access Service Edge). Avant de rejoindre Cato Networks, il a occupé plusieurs postes chez Palo Alto Networks, notamment celui de vice-président des ventes SASE pour la région EMEA et LATAM. Il a également travaillé comme responsable des ventes chez Cisco et HP.

Nicolas Warnier reporte directement à Nick Fan, VP of Global Sales chez Cato Networks.

« Nous sommes ravis d’accueillir Nicolas dans notre équipe EMEA. C’est un leader chevronné et visionnaire qui maîtrise parfaitement la sécurité en général et le paysage cyber de la région. Ses compétences en matière de leadership seront précieuses pour renforcer nos équipes actuelles et guider notre croissance future », déclare ce dernier.

Âgé de 50 ans, Nicolas Warnier est titulaire d’une maîtrise de physique de l’Université Claude Bernard de Lyon et d’un diplôme de Paris School of Business en management. Il est actuellement basé à Paris.