SASETY, l’expert français des services managés SASE, est récompensé par Cato Networks pour le dynamisme de son partenariat et la qualité des projets menés autour de la technologie de l’éditeur.

Depuis sa création, SASETY a positionné l’offre de Cato Networks au centre de sa chaine de valeur. Cato Networks fournit la première plateforme SASE au monde via un backbone privé et mondial, une sécurité native « as a service », la gestion du nomadisme et des accès cloud au sein d’une console unifiée. Cato Networks peut remplacer l’ensemble de la pile réseau et sécurité (par une architecture « cloud-native »). À travers cette offre de nouvelle génération, SASETY a pu accroitre son avantage concurrentiel, intégrer une technologie éprouvée à son catalogue de services et accompagner de nombreux clients d’envergure dans leurs projets.

Ces solides performances illustrent la capacité de SASETY à se positionner comme un partenaire dynamique et de confiance pour Cato Networks. Bénéficiant d’une expertise avérée des technologies de Cato Networks, SASETY est en mesure d’accompagner efficacement ses clients dans l’utilisation des solutions de l’éditeur pour mener à bien leurs projets SASE. Pour ce faire, SASETY a investi des moyens importants pour former ses équipes et promouvoir la technologie de Cato Networks sur le marché français.