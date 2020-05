Créée en juillet 2016 par Dominique Fleury qui en assurait la gestion jusqu’à ce jour, la filiale française de Rubrik se dote d’un nouveau country manager. Le poste est confié à Nicolas Combaret qui vient de chez Commvault France. Selon IT Social, Dominique Fleury resterait toutefois dans la société pour y développer le marché grands comptes.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Nicolas Combaret a pour mission de piloter le développement et la croissance du spécialiste de la gestion des données dans le cloud dans l’Hexagone. Avec plus de 25 ans d’expérience dans le monde de l’IT et plus particulièrement dans l’univers de la sauvegarde, il apporte à Rubrik une connaissance pointue du secteur mais aussi de l’écosystème des partenaires. « En quelques années, Rubrik a bousculé les codes de la sauvegarde des données avec une approche multi-cloud. Grâce à sa capacité d’innovation, la start-up a réussi à se hisser au rang des acteurs clés en révolutionnant et simplifiant la protection des données pour les entreprises », affirme dans un communiqué Nicolas Combaret. « Je compte mettre au service de Rubrik l’expérience et la compréhension des problématiques clients que j’ai acquises pour poursuivre son développement en France. »

Avant de prendre la tête des activités de la licorne californienne en France, Nicolas Combaret était Country Manager de Commvault, où il occupait précédemment les fonctions de Channel Manager pour l’Europe du Sud. Nicolas Combaret a également occupé des postes de direction commerciale et channel chez Automic/CA Technologies. Auparavant, il a occupé postes commerciaux chez Veritas/Symantec et IBM où il a débuté sa carrière en 1994, son diplôme de l’école des Mines de Nancy en poche.