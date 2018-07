Nicolas Combaret est nommé Country Manager France du spécialiste de la protection, de la restauration et de l’archivage des données Commvault. Il remplace Matthieu Brignone qui a rejoint Pure Storage en avril dernier en tant que responsable EMEA des ventes channel.

Ingénieur civil de l’Ecole nationale supérieure des mines de Nancy, Nicolas Combaret débute sa carrière chez IBM Software en 1994 en tant qu’Enterprise Account Manager. Il rejoint Veritas en 2004 puis Symantec où il occupe différentes fonctions commerciales jusqu’en 2014. Il est alors recruté par Orsyp afin de dynamiser les ventes de l’éditeur français et en devient le vice-président régional Europe du Sud à la suite du rachat par Automic. Lors de l’acquisition du spécialiste de l’automatisation du cloud par CA Technologies en 2017, il prend la direction de la division Automation de l’éditeur américain pour la région Europe du Sud.

« Nicolas va nous apporter son expertise et en particulier celle du secteur de la protection des données et de l’offre Appliance acquise chez Symantec », explique dans un communiqué Gabriel Martin, vice-président en charge de la région Europe du Sud chez Commvault « Il est la personne idéale pour diriger Commvault France et il apportera aussi une vision claire sur l’évolution des besoins de notre clientèle. »

« Je suis très heureux de rejoindre l’équipe de Commvault, pionnier et expert des solutions de gestion et de protection des données, et de participer à leur croissance en France », affirme de son côté Nicolas Combaret. « Commvault est globalement et spécifiquement en France une entreprise en expansion reconnue comme un leader du marché par ses clients, partenaires et principaux analystes du secteur ».