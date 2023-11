Aujourd’hui limitée à l’Auvergne, l’aire d’influence de Neyrial a vocation à s’étendre à toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. L’entreprise de services numériques originaire de Clermont-Ferrand vient pour cela d’ouvrir début juin une agence à Lyon. Elle vise à terme la création d’une douzaine d’agences maillant toute la région.

Cette expansion géographique fait figure de retour aux sources pour l’entreprise auvergnate. Créée dans les années 60, elle s’était fortement développée dans les années 90 sous la raison sociale Groupe Neyrial Haute Technologie jusqu’à compter des agences et des filiales dans tout le Centre et l’Est de la France. Le groupe avait fini par imploser à partir de 2007, se recentrant sur sa région d’origine et laissant partir la plupart de ses filiales et agences dans une entité baptisée Neyrial Grand Est – dont une partie des actifs a finalement été reprise par le groupe Xefi en 2019.

Cette expansion marque l’achèvement du processus de migration de l’entreprise vers le modèle de fournisseur de services gérés (MSP). Après sept années d’efforts, l’entreprise vient de franchir la barre des 50% de ses 8 M€ de revenus annuels issus des services, atteignant son objectif de dépasser les 3 M€ de services récurrents par an.

L’entreprise a développé trois familles de contrats de services géré : hébergement, cybersécurité et infogérance. Elle relaie également l’offre Microsoft 365 autour de laquelle elle est train de créer une nouvelle offre de services de déploiements de PC. Une vingtaine de personnes travaillent sur les services gérés au sein de l’entreprise.

C’est ce centre de production de services que Julien Neyrial (photo), le PDG de l’entreprise (petit-fils du fondateur), souhaite mettre à disposition des futures agences. Considérant que la qualité de service passe par l’expertise d’opérationnels en responsabilité, Julien Neyrial a opté pour des agences indépendantes dans lesquelles il ne sera qu’associé. Il estime pouvoir porter grâce à ce réseau d’agences son chiffre d’affaires à plus de 30 M€, soit 1% du marché IT de la région.