NetApp s’est métamorphosé, passant d’un statut de vendeur de solutions de stockage à celui d’un acteur clé du cloud, afin de capitaliser sur les bouleversements auxquels sont confrontés ses clients a expliqué le CEO de la société, George Kurian, au cours de la conférence Channel Connect qui se déroule cette semaine en Arizona. « Le rythme des bouleversements augmente. C’est vrai pour notre activité et pour nos clients », a-t-il expliqué. Selon CRN, qui rapporte l’information, le patron de NetApp s’est félicité de travailler avec de plus en plus de clients qui auparavant ignoraient sa société. Celle-ci a désormais l’ambition de conquérir le leadership de ce nouveau marché.

Simultanément au départ l’été dernier de son directeur technique, Mark Bregman, son activité a été scindée en 3 business units, consacrées respectivement aux systèmes de stockage et logiciels, aux infrastructures cloud, et au cloud. NetApp s’estime à présent compétent pour accompagner des clients « qui, insatisfaits de leur IT, passent au cloud afin de mieux gérer leur entreprise ». Pour réussir cet accompagnement, la société s’est engagée dans trois processus. Le premier, a expliqué le CEO, est de tirer avantage du cloud public pour lesquels les géants Amazon, Google et Microsoft ont investi des milliards de dollars. L’architecture Data Fabric de NetApp permet ici de migrer parfaitement les charges de travail entre les environnements sur site, le cloud privé, le cloud hybride et les cloud public. « Nos technologies plutôt que de verrouiller les clients sont faites pour aider ceux-ci à tirer parti du cloud », a souligné George Kurian. La seconde est l’introduction l’année dernière de NetApp HCI, une infrastructure hyperconvergée qui intègre des fonctions de stockage et de calcul évolutives convenant aux charges de travail évoluant dans des environnements multiples. La troisième est une architecture de stockage flash de nouvelle génération qui, selon son patron, a permis à la firme de Sunnyvale d’occuper la deuxième place de ce marché avec un taux de croissance tel qu’il se hissera bientôt en première position.

Cette évolution ne pourra se faire sans le channel a encore insisté George Kurian. Un channel appelé lui-aussi à se métamorphoser. « Je vais vous demander poliment et sincèrement de travailler avec nous. Je vais vous demander de ne plus vous concentrer sur votre activité traditionnelle. Je vais vous demander, si vous pensez que NetApp est un fournisseur de NAS, de changer votre vocabulaire ». Voilà qui est clair.