NetApp s’apprête à dévoiler une nouvelle architecture de référence hyperconvergée développée avec VMware indique CRN qui détient l’information de plusieurs sources concordantes. Baptisée VMware Private Cloud Reference Architecture for HCI, la nouvelle architecture de NetApp devrait faire son apparition à la conférence VMworld US qui se déroulera à la fin de ce mois à Las Vegas. Elle sera proposée aux partenaires du réseau qui souhaitent une infrastructure hyperconvergée offrant plus que de la simple virtualisation a indiqué une des sources à nos confrères.

VMware Private Cloud Reference Architecture for HCI devrait permettre de déployer NetApp HCI avec NSX et vRealize ainsi qu’avec d’autres logiciels afin de fournir une plateforme haute performance automatisée pour les clouds privés. Rappelons que NetApp HCI, qui a vu le jour l’an dernier, est une plateforme hyperconvergée qui intègre des fonctions de stockage et de calcul évolutives convenant aux charges de travail d’environnements multiples. Contrairement à celles des autres constructeurs cette appliance 2U offre des nœuds de stockage séparés pour le stockage et le calcul afin de limiter les goulots d’étranglement.

Ce lancement concrétisera encore un peu plus la métamorphose de la firme de Sunnyvale, laquelle est passée du statut de vendeur de solutions de stockage à celui d’un acteur clé du cloud, afin de capitaliser sur les bouleversements auxquels sont confrontés ses clients. « Je vais vous demander, si vous pensez que NetApp est un fournisseur de NAS, de changer votre vocabulaire », avait déclaré le CEO de l’entreprise, George Kurian, à l’occasion de la conférence Channel Connect qui s’est déroulée le mois dernier en Arizona.