Désormais solidement positionné sur le marché du cloud, NetApp vient de s’offrir la startup StackPointCloud, un fournisseur de KaaS (Kubernetes-as-a-Service) multicloud et contributeur du projet Kubernetes. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. Rapide en besogne, la firme de Sunnyvale a déjà combiné la technologie de StackPointCloud avec sa propre technologie pour proposer NetApp Kubenetes Service, une plateforme Kubernetes destinée aux déploiements multicloud et une pile cloud pour Azure, Google Cloud, AWS et son infrastructure hyperconvergée NetApp HCI.

NetApp Kubenetes Service est d’ores et déjà disponible sur cloud.netapp.com.

« Cette acquisition va bénéficier aux clients qui souhaitent simplifier la livraison de données et d’applications dans les clouds, au travers de clouds et de clouds hybrides », commente dans un communiqué Antony Lye, vice-président et directeur général de l’unité Cloud Data Services de NetApp. « La plateforme Kubernetes-as-a-Service StackPointCloud combinée avec Cloud Data Services crée une solution DevOps complète afin que les clients puissent se concentrer sur l’innovation et non sur l’administration. »

Cette acquisition permet à la firme californienne de s’offrir une plateforme KaaS avancée qui supporte les capacités d’orchestration de sa Data Fabric. La plateforme sera par ailleurs intégrée avec les solutions de stockage NetApp Cloud Volumes et NetApp Trident. Elle lui permet aussi de renforcer sa présence dans les communautés DevOps open source Kubernetes et Istio.

Le CEO de StackPointCloud, Matt Baldwin, ainsi que les équipes d’ingénierie, de développement et de services de la startup ont rejoint NetApp afin que la société « bénéficie des connaissances et de l’expérience de StackPointCloud ». La propriété intellectuelle de la jeune pousse sera par ailleurs utilisée pour de futurs services et des produits on-premise insiste NetApp.

StackPointCloud, qui revendique 10.000 utilisateurs, a été créée en 2014 « sans investissement extérieur », comme on peut-on lire sur le site de la startup. Celle-ci a été officiellement lancée en 2016 à l’occasion de la conférence CoreOS Fest.