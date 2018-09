Le groupe Serma, spécialiste des produits et services en électronique embarquée, annonce aujourd’hui l’acquisition de NES. Les conditions financières de l’opération ne sont pas précisées. Suite à son intégration au groupe Serma et au départ de son fondateur, Raphaël Illouz, le spécialiste de la cybersécurité s’affiche désormais sous le nom de Serma NES. Julien Champigny, jusqu’à présent directeur commercial de la division NES Network Engineering & Security, devient directeur opérationnel de la nouvelle entité.

L’acquisition de NES vient compléter l’offre actuelle de Serma Safety & Security – dite S3 – qui, avec près de 200 collaborateurs, se positionne désormais parmi les experts de la sécurité des systèmes d’informations et des systèmes embarqués. Associant un laboratoire Cesti (Centre d’Évaluation de la Sécurité des Technologies de l’Information) et des activités de conseil en cybersécurité et en sûreté des opérations, S3 se renforce ainsi dans son activité d’audit et de test – grâce notamment à la qualification PASSI de NES – et s’enrichit de nouvelles activités autour des services managés (notamment un SOC ou Security Operations Center) et d’une offre d’intégration de solutions de sécurité. L’expertise et le savoir-faire de NES en sécurité des systèmes d’information associés à ceux de S3 dans la sécurité du matériel, devraient permettre le développement de cette dernière, notamment dans la sécurité de l’IoT.

Avec une nouvelle implantation à Paris, Serma Safety & Security, déjà présente dans la capitale ainsi qu’à Rennes, Pessac (Gironde) et Cornebarrieu (Haute-Garonne) renforce par ailleurs son maillage géographique.