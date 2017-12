Nerim a ouvert une nouvelle agence à Paris pour centraliser et porter l’ensemble des projets d’hébergement de ses clients. L’agence compte 12 personnes et s’appuie sur la capillarité des 7 agences régionales de Lille, Le Mans, Annecy, Lyon, Toulouse et Marseille. Elle s’appuie aussi sur l’équipe en place depuis plus de 7 ans constituée de spécialistes de l’hébergement (chefs de projet, architectes, ingénieurs, administrateurs système ). Cette activité représente chez l’opérateur plus de 800 serveurs physiques et près de 1.000 machines virtuelles pour environ 800 clients. Nerim travaille avec des partenaires tels qu’Equinix, Telehouse ou Netcenter pour les datacenters, HPE pour les serveurs, EMC pour le stockage, Cisco et Juniper pour les routeurs et Red Hat pour la gestion d’architecture Openstack.

Avec l’ouverture de cette agence, Nerim souhaite apporter des réponses aux problématiques d’externalisation des données, de dématérialisation des infrastructures, de virtualisation des ressources et de maintien en conditions opérationnelles des services. L’ensemble des services hébergés des clients sont sécurisés par une protection anti DDoSS développée par l’opérateur et positionnée en amont des infrastructures afin de détecter et neutraliser ce type d’attaque avant que les serveurs hébergés ne soient affectés. « Avec cette nouvelle organisation agile à taille humaine, Nerim est en capacité d’être réactif sur les besoins en hébergement de ses clients. Réciproquement, les équipes commerciales seront à même de démontrer le positionnement à haute valeur ajoutée de Nerim en tant qu’opérateur et hébergeur », expliquent dans un communiqué Gilles Pommiès, responsable technique hébergement/cloud et Etienne Dupin de Saint Cyr, directeur de la nouvelle agence.

Par ailleurs, pour accompagner la mobilité grandissante de ses clients, Nerim va développer la gestion bureautique déportée en datacenter avec un client léger qui permettra à l’utilisateur d’accéder en ligne à son PC et à ses outils (OpenOffice, Skype Entreprise, Office 365…). Des offres packagées offrant notamment des solutions de gestion documentaire à destination des TPE/PME, des emails mutualisés, des bureaux virtuels seront développées l’an prochain.

Pour densifier ses espaces en datacenter, l’opérateur a installé cette année de nouvelles lignes de baies de 50 U permettant notamment de proposer des offres haute densité.