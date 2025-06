Le distributeur à valeur ajouté Neovad a signé un accord pour distribuer sur le marché français les solutions d’Upwind, pépite israélienne de la cybersécurité du Cloud. Cette dernière propose une plateforme qui couvre la protection des charges de travail, la détection & la réponse, la gestion de la posture de sécurité et la gestion des identités. Une offre bien placée pour répondre aux enjeux de sécurité, de visibilité et de conformité autour des environnements cloud devenus critiques pour les entreprises.

Fondée en 2022 par Amiram Shachar (photo), Upwind a levé 180 M$ depuis sa création, lui permettant de se rapprocher d’une valorisation de 1 Md$ et d’accélérer son développement à l’international, avec un effectif qui devrait doubler à 300 collaborateurs en 2025, dans ses bureaux implantés à Tel-Aviv, San Francisco et Londres.

« NeoVAD est très fier de compléter son offre produit en y ajoutant Upwind, un acteur majeur du monde de la sécurité des applications multi-cloud », commente dans un communiqué Jérôme Boulon, PDG de Neovad. « Upwind se distingue en utilisant des technologie eBPF pour une visibilité des processus en cours, une gestion de la posture de sécurité dynamique (CSPM), en protégeant les workloads (conteneurs, Kubernetes) en continu, et en sécurisant les API des vulnérabilités potentielles ».

Neovad va accompagner Upwind dans son développement en France en lui ouvrant son réseau de 200 partenaires revendeurs et en apportant l’expertise technique et commerciale de son équipe de 20 collaborateurs.

« En nous associant à un acteur aussi solide et engagé, nous renforçons notre capacité à répondre aux besoins spécifiques des entreprises françaises en matière de cybersécurité cloud-native », ajoute Dirk Marichal, Vice President EMEA d’Upwind. « Ensemble, nous allons accélérer l’adoption de nos solutions et offrir un niveau de service et de protection à la hauteur des enjeux actuels ».