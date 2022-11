La spin-off de SolarWinds, créée en 2021 et spécialisée dans le back-up as a service, veut inciter les intégrateurs européens à revendre son produit Cove en marque blanche pour concurrencer Veeam et Commvault. Elle tente de s’implanter ainsi dans les PME européennes et faire oublier l’énorme cyberattaque dont elle a été la cible.

Le directeur général de N-Able, Chris Groot, s’est entretenu récemment auprès de journalistes de la presse française lors d’un IT Press Tour : « Nous avons 25.000 clients, dont beaucoup de fournisseurs de services managés. C’est un segment clé du marché pour nous […] Les MSP sont en quelque sorte un flux primaire d’accès au marché qui sert les PME-PMI ». L’activité principale de la société consiste à vendre des outils de pilotage aux prestataires de services managés.

N-able explique sauvegarder les données en deux temps : sur le stockage primaire d’abord, puis à travers un processus secondaire pour sortir du site. La société fournit la couche de contrôle et les capacités de stockage cloud. Et d’insister sur la souveraineté des données auprès de la presse européenne : « Si votre entreprise est située en France, par exemple, votre stockage va rester en France. Même chose avec les Pays-Bas, l’Allemagne et le Royaume-Uni ».

La société installée à Boston use de déduplication et de compression pour alléger les sauvegardes incrémentales. Prochainement, elle devrait être capable de restaurer les images-disque sur le cloud public Azure de Microsoft.