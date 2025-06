Monaco Digital a dépassé les 70 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024 (pour un effectif de 350 personnes), contre 62 millions l’année précédente. Soit une croissance de l’ordre de 13 %, intégralement organique, comme le souligne son PDG, Anthony Boira (photo). Une performance qui s’accompagne d’un renforcement de la profitabilité, fruit d’un travail de fond sur les fonctions support et l’industrialisation des services.

Tous les pôles métiers ont enregistré une progression : l’intégration IT, l’infogérance, le conseil et le développement logiciel.

Au-delà de cette progression des revenus et de la rentabilité, l’année a été marquée par la consolidation du projet Monaco Cloud, dans lequel Monaco Digital détient une participation minoritaire (28 %). Après deux démarrages contrariés – notamment un partenariat avorté avec AWS –, l’entité qui conçoit et pilote le Cloud souverain monégasque est désormais stabilisée, avec un chiffre d’affaires de 4 M€ en 2024 et une feuille de route ambitieuse. Fédérant à la fois des clients publics et privés, Monaco Cloud vise la qualification SecNumCloud, et entend devenir une alternative de confiance aux hyperscalers, y compris en France.

2024 aura aussi été marquée par la restructuration de sa filiale française AvantGarde Consulting, et son pivot vers une activité de pure player cyber sous la dénomination AvantGarde Cybersécurité. Une restructuration que Monaco Digital a parachevée en ce début d’année 2025 en la rapprochant avec ses propres équipes cyber sous une gouvernance unifiée.

Désormais à l’équilibre, l’activité cybersécurité du groupe comptait ainsi 66 employés en cumulé fin 2024 – couvrant toute la palette des services cyber : pentests, audits PASSI, services managés, SOC, réponse à incidents, accompagnement à la remédiation… – pour un chiffre d’affaires cumulé de l’ordre de 6,4 M€. Pour l’exercice en cours, Monaco Digital espère atteindre les 8 M€ (soit +25 %) avec un objectif de 76 collaborateurs d’ici à la fin de l’année.

Autre vecteur de différenciation : l’investissement dans l’intelligence artificielle, tant pour la transformation interne que pour l’accompagnement des clients. En 2024, Monaco Digital a noué un partenariat stratégique avec IBM autour de WatsonX, ayant donné lieu à la validation d’une douzaine de certifications afférentes et la signature de plusieurs projets d’envergure.