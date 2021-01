Malgré la crise sanitaire, Monaco Digital garde le rythme. La société de distribution et de services IT monégasque a terminé son exercice 2020 sur une croissance de 25% de ses revenus à 35 millions d’euros. Une véritable performance en temps de Covid et alors que l’entreprise avait déjà achevé son exercice 2019 sur une croissance proche de… 50%. S’il atteint l’objectif qu’il s’est fixé pour 2021, le prestataire aura ainsi quasiment triplé son chiffre d’affaires en quatre ans, passant de 14,6 M€ en 2017, année d’entrée du Gouvernement princier à son capital, à plus de 40 M€ en 2021.

Parmi les projets qui tiré son activité en 2020 : l’initiative Collège Numérique qui a donné lieu à la distribution de PC portables et de tablettes aux 1.200 collégiens de la Principauté en novembre, au retour des vacances de la Toussaint. Monaco Digital espère aussi remporter le prochain appel d’offre pour équiper les lycéens en 2021. Son PDG-fondateur, Anthony Boira cite également un déploiement de plusieurs millions d’euros pour un grand laboratoire français à l’échelle nationale. Car l’influence de Monaco Digital ne se limite pas à la Principauté mais s’étend à toute la région Sud-Est, notamment aux Alpes-Maritimes (06) et au Var (83). Le prestataire accompagne ses clients jusqu’à Marseille et à Paris où il a installé des agences.

Le développement de son aire d’influence sera d’ailleurs, avec la construction du cloud souverain monégasque, son chantier prioritaire en 2021. « Nous allons continuer à déployer nos cinq offres phares – en l’occurrence le conseil, la cybersécurité, l’ingénierie logicielle, l’intégration et l’infogérance – sur les territoires où nous sommes déjà et sur de nouveaux territoires, expose Anthony Boira. En parallèle, Monaco Digital est associé à hauteur de 30% au capital de Monaco Cloud, le cloud souverain de la Principauté lancé en septembre dernier. Un cloud qu’il construit en partenariat avec AWS. Pour Monaco, ce cloud sera le véhicule de toute une série d’initiatives en matière d’e-administration, de ville intelligente, d’e-santé et d’e-éducation… Pour Monaco Cloud, ce sera la pierre angulaire de son offre de cybersécurité.

Ancien consultant chez Capgemini Marseille, Anthony Boira a créé Monaco Digital en 2006 sous le nom d’Avantgarde, avec comme objectif de s’imposer comme l’opérateur digital de référence de la Principauté. Pari gagné dès 2009 où la société, qui est née et a grandi sur le Rocher, obtient de se rebaptiser Monaco Informatique Service. À l’époque, l’entreprise qui a démarré en fournissant des prestations de conseil et de DSI en temps partagé, a commencé à se diversifier en développant des prestations d’infogérance et d’intégration réseaux et télécom. C’est en 2019, à la suite de l’entrée du Gouvernement princier au capital que l’entreprise a pu adopter son nom actuel. Monaco Digital compte désormais 210 collaborateurs et devrait encore créer une trentaine d’emplois supplémentaires en 2021.