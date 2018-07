Microsoft recherche des partenaires pour vendre plus d’intelligence artificielle auprès des clients nous apprend Channel Futures. Afin de les aider, l’éditeur a fait appel à Accenture et à Avanade, la joint-venture qu’elle a créé en 2000 avec la société de conseil américaine. Ensemble, les trois entreprises ont développé des solutions verticales pré-configurées qui permettent à des secteurs tels que les produits de consommation emballés, la vente au détail ou les télécommunications d’utiliser l’intelligence artificielle pour automatiser leurs procédures.

Il ressort d’une enquête réalisée en 2017 par Wakefield Research pour le compte d’Avanade auprès de 400 cadres dirigeants et 400 décideurs IT en Australie, au Canada, en Allemagne, en Italie, au Japon, au Royaume-Uni et aux États-Unis, que 88% d’entre eux ne savent pas comment utiliser l’intelligence artificielle et 79 % d’entre eux pensent que les réticences internes au changement limitent la mise en œuvre de l’automatisation intelligente.

« Ils sont peu nombreux à vouloir utiliser l’IA pour des projets de transformation de grande envergure », explique sur un blog consacré à ce partenariat, Gavriella Schuster, vice-présidente corporate Commercial channels and programs. « Le champ de manœuvres est vaste. C’est là que notre robuste écosystème de partenaires peut nous aider. » Elle cite comme exemples deux solutions issues du partenariat, qui au sein du portefeuille d’applications cloud et data de Microsoft utilisent l’intelligence artificielle en s’appuyant sur l’Applied Intelligence Group d’Accenture, une organisation qui combine expertise IA appliquée à l’analytique et expertise du secteur. La première est basée sur ‘infrastructure logicielle ICE (Intelligent Customer Engagement) d’Accenture servant à numériser le service client et les procédures d’interaction avec les robots et les assistants numériques. La seconde est la solution IRG (Intelligent Revenue Growth), également développée par Accenture, destinée aux entreprises opérant dans le domaine des produits de consommation emballés qui utilisent les fonctions de machine learning de Microsoft pour identifier les prospects.

« Les décideurs ne sont pas intéressés par les API ou les services individuels. Ils souhaitent des solutions clé en main qui simplifient et résolvent leurs processus commerciaux », estime Gavriella Schuster. « Microsoft est une entreprise de plateformes, nos partenaires comblent le fossé entre ces plateformes et les solutions nécessaires à leurs activités. »