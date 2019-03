Produits et solutions

Le fournisseur de services de fichiers multicloud Ctera annonce la disponibilité d’une nouvelle gamme de passerelles, la X Series, qui embarquent la technologie d’hyperconvergence Simplivity de HPE. Ces nouvelles appliances ont été conçues pour permettre aux entreprises traitant d’importants volumes de données sur leurs sites distants de rationaliser leurs infrastructures IT sur ces sites tout en maintenant un haut niveau de performances.

Disponibles à partir de 80 K€, les X Series visent notamment à consolider au sein d’un seul équipement préintégré et préconfiguré les différents serveurs (stockage, virtualisation, impression…) présents sur leurs sites distants, en y associant les fonctions habituelles des passerelles Ctera : partage de fichiers, rapatriement et sauvegarde des données sur un site central de type Cloud.

Le partenariat avec HPE permet à Ctera de se différencier de ses concurrents (Panzura, Nasuni…) en étant sur le marché le seul à fournir une solution intégrée.

En France, plusieurs clients se sont déjà montrés intéressés par cette offre, note Michael Amselem, vice président des ventes pour la région EMEA. Il évoque notamment un prospect du secteur des média qui fait du partage de contenus vidéos, activité très gourmande en capacité et en performance. Il cite également un laboratoire de radiologie qui souhaite faire du partage d’imagerie.

Cette extension de gamme devrait soutenir la croissance de l’éditeur cette année après une année 2018 marquée en France par le renforcement de son équipe (passée à 4 personnes) et la certification d’un nouveau partenaire : Asema. Ce dernier rejoint un réseau déjà constitué d’Orange Business Services, d’Antemeta, de SCC, de Computacenter et de S-Cube. Ctera ne partage pas d’informations sur le niveau de ses revenus et de sa croissance mais, selon Michael Amselem, la filiale française a gagné douze nouveaux logos majeurs en 2018.