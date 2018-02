Pour succéder à Stéphane Beaumont, promu global account manager en novembre dernier, Nutanix France vient d’embaucher trois nouveaux channel account managers : Carmen Martinez Pépin, Marie Blanchet et Laurent Nguyen. La première, qui a rejoint Nutanix en décembre, était jusque-là business development manager et team leader Cisco chez TD Azlan. Marie Blanchet, qui a démarré ce jeudi, est issue des rangs de HPE où elle occupait depuis quatre mois le poste d’hybrid IT channel sales leader. Enfin, Laurant Nguyen était jusqu’à hier regional sales manager France Benelux de Quantum. Ils prennent chacun en charge le suivi de partenaires majeurs et ont pour mission de poursuivre la croissance de la marque en France.