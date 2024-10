L’actuel ministre délégué à l’Industrie au sein du gouvernement de Michel Barnier devrait prochainement hériter du Ministère de tutelle des télécoms.

Le quotidien Les Echos rappelle que la nomination de Marc Ferracci intervient alors que le projet de loi de finances 2025 a réduit de moitié les crédits alloués au plan France très haut débit, passant de 464 millions d’euros alloués en 2024 à 247 millions en 2025. Or, la France entre dans la phase finale du l’extinction du réseau cuivre et de son remplacement par la fibre d’ici 2030. L’ADSL et le téléphone ne seront plus commercialisés à partir du 31 janvier 2026. En parallèle, des réductions d’effectif sont au programme chez Orange et Bouygues Telecom.

Les associations professionnelles – dont l’Avicca, la FNCCR et Infranum – estimaient depuis le mois dernier que les télécoms était le secteur ‘oublié’ du nouveau gouvernement, avec le rattachement de la secrétaire d’Etat au numérique et à l’intelligence artificielle, Clara Chappaz, au Ministère de l’enseignement supérieur et de la Recherche. Elles s’étaient fendues d’un communiqué commun le 24 septembre dernier pour rappeler les enjeux importants d’une filière qui « pèse 40 milliards d’euros dans l’économie du pays » et souligner l’absence notable d’un interlocuteur identifié.