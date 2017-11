Pour le quatrième trimestre de son exercice fiscal 2017, clos le 31 octobre dernier, HPE a annoncé un chiffre d’affaires de 7,8 milliards de dollars, en croissance de 5% sur un an. C’est 50 millions de plus que le chiffre attendu par Wall Street. Ce chiffre inclus 7,7 milliards de dollars (+4,6%) provenant des activités poursuivies et 174 millions de dollars provenant des logiciels cédés récemment à Micro Focus

Le chiffre d’affaires engrangé par l’Enterprise Group atteint 6,9 milliards de dollars, stable sur un an mais en progression de 1% à taux de change constants. Les revenus provenant des ventes de serveurs reculent de 5%, ceux issus des solutions de stockage progressent de 5%, ceux générés par les réseaux bondissent de 21% et ceux provenant des services technologiques gagnent 2% (3% à taux de change constants).

Les revenus des services financiers grimpent de leur côté de 24% à 1 milliard de dollars.

Le bénéfice net GAAP grimpe de 16% à 400 millions de dollars, ou 0,23 dollar dilué par action (+21,1%).

Sur l’ensemble de l’exercice 2017, le chiffre d’affaires des activités poursuivies est en baisse de 4,7% à 28,9 milliards de dollars. Si l’on y ajoute les 8,5 milliards de dollars générés par les ventes de logiciels on atteint un chiffre d’affaires global de 37,4 milliards de dollars.

Le bénéfice net plonge de 86,5% à 344 millions de dollars. Une chute due notamment à la perte enregistrée au cours du deuxième trimestre et aux coûts de restructuration. Le bénéfice dilué par action GAAP s’établit à 0,26 dollar (-86%).

Pour le trimestre en cours, HPE table sur un bénéfice dilué par action GAAP de 0,01 à 0,05 dollar et sur un bénéfice dilué par action non-GAAP de 0,20 à 0,24 dollar. C’est 0,03 dollar en dessous des prévisions des analystes, ce qui a fait baisser le cours de l’action de 6% dans les échanges après-bourse. Pour la totalité de l’exercice 2018, le constructeur prévoit un bénéfice dilué par action annuel de 1,15 à 1,25 dollars. De leur côté, les analystes tablaient sur 1,20 dollar.