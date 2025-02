La société française de conseil Magellan Sécurité rachète le cabinet de conseil en cybersécurité Akerva, une filiale du groupe Orians. Avec cette acquisition, Magellan veut compléter son portefeuille de services – allant du conseil stratégique à la gestion opérationnelle des systèmes de sécurité, en passant par la conformité aux exigences réglementaires – et devenir un leader français du marché.

Fondé en 2015, Magellan Sécurité est un pure player de la cybersécurité au sein du Groupe Magellan Partners implanté à Paris, Toulouse, Nantes et Lyon. Créée en 2007, la société Akerva a été reprise en 2013 une première fois par Laurent Delaporte – son actuel président – et Armand de Geoffre de Chabrignac.

Atteignant désormais les 120 consultant·e·s et un chiffre d’affaires anticipé de 17 millions d’euros en 2025 avec cette opération, Magellan Sécurité ambitionne de répondre aux défis liés à la protection des systèmes d’information.

« Avec Akerva, nous partageons une vision et une culture cyber communes. Je suis convaincu que le rapprochement permettra de répondre aux enjeux de protection de nos clients et d’accélérer la croissance de nos activités », déclare Didier Zeitoun, président du groupe Magellan Partners, dans un communiqué (cf. photo). « Ce rapprochement renforce notre approche holistique et nous donne la capacité d’accompagner nos clients de l’audit et du conseil stratégique à l’intégration et au management opérationnel de la filière sécurité », ajoute Dominique Pourchet, directeur général de Magellan Sécurité.

Le coût de la transaction est estimé entre 10 et 15 millions d’euros.