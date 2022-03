Après 20 ans de croissance autofinancée, l’éditeur français de solutions RH Lucca vient de lever 65 millions d’euros auprès du fond britannique One Peak Partners.

« Cette levée de fonds nous donne les moyens d’accélérer le développement des produits et l’expansion internationale. Elle nous donne aussi des armes pour répondre à nos concurrents internationaux qui lèvent eux-mêmes des montants considérables », explique le PDG Gilles Satré sur le blog de l’entreprise.

En effet, des concurrents comme Personio en Allemagne ou Factorial en Espagne ont levé respectivement l’an dernier 270 millions et 80 millions de dollars. En début d’année, la startup française Payfit a pour sa part levé 254 millions d’euros. Sur un marché devenu beaucoup plus compétitif, faire appel aux investisseurs s’imposait donc pour rester dans la course.

La levée comprend 30 millions d’euros en primaire, qui serviront à financer le développement de l’entreprise, et 35 millions d’euros en secondaire, c’est-à-dire par rachat de titre auprès d’une vingtaine de salariés actionnaires, qui récolteront ainsi le fruit de leur investissement.

Le portefeuille RH de Lucca compte 11 solutions SaaS (gestion du personnel, des temps, des congés, des entretiens, des notes de frais, de la paie…) permettant aux entreprises de se constituer leur SIRH à la carte. La levée permettra d’en lancer de nouvelles, notamment dédiées à la formation, aux achats et là a planification, et d’adapter l’offre existante aux besoins des clients internationaux. Par ailleurs, deux filiales sont en phase de lancement en Espagne et en Suisse.

Lucca, qui revendique plus 5000 clients et d’un million d’utilisateurs finaux, a réalisé un chiffre d’affaires de 21,5 millions d’euros en 2021. L’entreprise se fixe pour objectif d’atteindre les 100 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2025.