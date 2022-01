L’année débute bien pour la FrenchTech. La startup PayFit, spécialisée dans les solutions RH, a bouclé un tour de financement de série E de 254 millions d’euros, qui porte sa valorisation à 1,82 milliard d’euros. Elle devient ainsi la 23e licorne française et la toute première de 2022. Le tour de table a été mené par General Atlantic, avec la participation des investisseurs existants Eurazeo, Bpifrance et Accel Ventures. PayFit avait déjà levé 90 millions d’euros lors d’un précédent tour de table en mars dernier. Le total des financements collectés par l’entreprise atteint désormais 433 millions d’euros.

Lancé en 2015 par Firmin Zocchetto, Ghislain de Fontenay et Florian Fournier, PayFit s’est donné pour mission de simplifier la gestion de la paie et des ressources humaines pour les PME et micro-entreprises. Sa solution SaaS vise à automatiser et masquer la complexité de la paie et des processus RH, pour accompagner la digitalisation croissante de la fonction. La crise sanitaire a boosté son activité et elle revendique désormais 6500 entreprises utilisatrices, 150.000 fiches de paie éditées mensuellement et des revenus annuels récurrents en progression de 70% en 2021.

« L’expansion de PayFit au-delà de la France au Royaume-Uni, en Espagne et en Allemagne a démontré une nouvelle fois le caractère innovant de notre offre et notre capacité à nous développer », a souligné le PDG et cofondateur de PayFit Firmin Zocchetto dans un communiqué. « À l’avenir, nous prévoyons d’utiliser ces nouveaux fonds pour renforcer notre présence sur nos marchés existants, où nous avons un potentiel de croissance important. »

A défaut de vouloir étendre encore ses nouveaux marchés, ce renforcement passera par un plan de recrutement important. PayFit prévoit de passer de plus de 700 employés actuellement à plus de 1 000 au cours des 12 prochains mois.

Le passage au cloud des solutions RH donne l’opportunité à une nouvelle génération d’acteurs d’investir ce marché. Le cadre législatif et réglementaire très différent d’un pays à l’autre crée une barrière à l’entrée et favorise les acteurs avec une expertise locale. De plus avec les liquidités abondantes l’accès aux financements a rarement été aussi favorable. Ces derniers mois l’allemand Personio a levé 232 millions d’euros, l’espagnol Factorial 80 millions et le français Hublo spécialisé sur le secteur de la santé 22 millions.