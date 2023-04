L’opérateur francilien de datacenters Data4, détenu par Axa IM depuis 2018, passe dans le giron de la multinationale canadienne Brookfield.

Créé en 2006 dans l’Essonne par Alcatel et Colony Capital, Data4 emploie 220 personnes et exploite 31 centres de données dans six pays européens : la France, l’Espagne, l’Italie, le Luxembourg la Pologne et l’Allemagne.

La société est dirigée depuis novembre 2014 par Olivier Micheli. Celui-ci confiait récemment aux Echos viser un chiffre d’affaires d’au moins 800 millions d’euros d’ici à 2030. Le chiffre d’affaires actuel de l’opérateur est de 200 millions d’euros, avec une croissance annuelle de 30%. Plus de 7 milliards d’investissements sont prévus d’ici à 2030.

Le montant de la transaction avec Brookfield n’est pas précisé dans le communiqué mais l’agence Reuters cite une source indiquant un montant de 3,5 milliards d’euros environ.

Pour rappel, en début avril, le spécialiste des centres de données a racheté le site de de 22 hectares de l’ancien siège de Nokia à Nozay (Essonne), qu’il entend revitaliser pour près d’un milliard d’euros. Le groupe a également annoncé en février dernier un investissement d’un milliard d’euros dans un campus en Allemagne, sur une ancienne base militaire américaine près de Francfort.