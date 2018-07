Co-entreprise créée en 2006 par Alcatel et la société d’investissement dans le secteur immobilier américaine Colony Capital, Data4 change de mains. L’hébergeur/opérateur français vient en d’effet d’être racheté par AXA Investment Managers – Real Assets. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées.

Spécialiste des datacenters, dédiés et en colocation, Data4 offre ses services aussi bien aux fournisseurs de cloud, aux ESN et aux grandes et moyennes entreprises. La société finance, conçoit, construit et opère ses propres datacenters, au nombre de 15 à Paris (Paris-Saclay à Marcoussis), Milan et Luxembourg.

« Colony Capital est très fier d’avoir créé et accompagné DATA4 dans son développement depuis 2006. Je tiens à remercier les investisseurs qui nous ont fait confiance, et à rendre hommage aux équipes qui après avoir fait de Marcoussis le plus grand centre d’hébergement de données d’Europe, ont réussi à répliquer le succès de l’entreprise à l’international. Nous souhaitons à DATA4 le meilleur pour le futur », commente dans un communiqué Nadra Moussalem, directeur général Europe de Colony Capital.

Data4, qui emploie une centaine de personnes dont plus de 70 en France, avait levé 250 millions d’euros auprès des banques BNP Paribas et Natixis en mai 2017 afin de financer son infrastructure.

La société est dirigée depuis novembre 2014 par Olivier Micheli, qui avait auparavant fait ses armes chez Dimension Data, Michael Page, Easynet et, finalement, chez NTT Europe dont il fut le directeur général France pendant plus de 4 ans.