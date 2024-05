Après avoir obtenu le niveau « progression » du label Engagé RSE de l’Afnor en 2022, l’opérateur francilien de fibre et cloud pour les entreprises annonce avoir obtenu le niveau « confirmé », suite à une évaluation de plusieurs jours sur site.

Pour rappel, le label de l’éditeur des normes NF comporte quatre niveaux : Initial, Progression, Confirmé et Exemplaire.

A présent, Celeste déclare vouloir travailler sur des formations en responsabilité sociétale d’entreprise (RSE), la réalisation d’analyses de cycle de vie des produits et services, l’évaluation de la contribution économique, sociale et environnementale sur ses territoires ainsi que sur l’ajout de critères RSE dans l’ensemble de ses appels d’offres.

En décembre 2023, Celeste publiait son premier rapport RSE, portant sur l’année 2022. L’opérateur annonçait que ses émissions de gaz à effet de serre directes avaient baissé de 10% (scope 1) et que ses émissions de scope 2 étaient restées stables. Toutefois, près de 97% de ses émissions (soit plus de 14.000 tonnes) étaient indirectes (scope 3). Pour agir sur le scope 3, l’opérateur fibre et cloud expliquait avoir mis en place une politique d’achats responsable combinée à une augmentation des équipements reconditionnés.

Par ailleurs, en ce début de mois, l’opérateur a annoncé avoir clôturé son dernier exercice fiscal sur un chiffre d’affaires annuel de 131,2 millions d’euros, en hausse de 6,6% par rapport à l’exercice précédent.