L’opérateur francilien de fibre et cloud pour les entreprises publie son premier rapport RSE, portant sur l’année 2022. Ses émissions de gaz à effet de serre directes ont baissé de 10% l’an dernier (scope 1), tandis que ses émissions liées au scope 2 sont restées stables. Pour ce faire, l’opérateur a relevé de 5 degrés la température de consigne de ses centres de données, à 27°C max. Il a également rapatrié ses serveurs vers trois centres de données : Champs-sur-Marne, Nantes et Albi.

Celeste prévoit de réduire de 42% supplémentaire son empreinte carbone directe et indirecte liée à l’énergie (scopes 1 et 2) d’ici à 2030, en se basant sur le référentiel SBTi (Science-Based Targets Initiative).

Notons tout de même que les émissions de scope 1 et 2 représentent seulement 3% de ses émissions. D’après Carbométrix, Celeste émet 14,600 tonnes de CO2 par an, dont près de 97% (soit plus de 14.000 tonnes) correspondent à des émissions indirectes (scope 3), liées notamment à ses investissements.

Pour agir sur le scope 3, l’opérateur explique avoir mis en place une politique d’achats responsable combinée à une augmentation de la part d’équipements reconditionnés.

Ainsi, un atelier de reconditionnement employant sept personnes à Valbone est chargé de remettre en état les équipements réseaux et les téléphones de son parc clients.

« Nous continuons à honorer nos engagements pris auprès des 10 principes du Pacte Mondial des Nations Unis », affirme Nicolas Aubé, président et fondateur de Céleste, dans un communiqué. « Notre objectif est de réduire notre empreinte carbone en sensibilisant nos collaborateurs, en travaillant en étroite coopération avec nos fournisseurs et en proposant des solutions responsables à nos clients ».

L’opérateur a également engagé un processus de doubles certifications – ISO 27001 et Hébergeurs de Données de Santé (HDS) – de ses datacenters en 2022, dont les toits sont recouverts de panneaux photovoltaïques. Son centre de données de Champs-sur-Marne, surnommé ‘Marilyn’, a obtenu la double certification en janvier 2023, aux côtés du datacenter d’Albi.

Sur le plan de l’égalité professionnelle, à fin 2022, 31% des effectifs étaient des femmes et la représentation des femmes était de 22% dans le comité de direction. L’entreprise déclare avoir progressé de 11 points sur l’index de l’égalité professionnelle par rapport à l’année précédente, pour atteindre 88%.